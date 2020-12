Google Maps wordt stevig uitgebreid. De locatie-app krijgt een reeks nieuwe functies die bijzonder veel weg hebben van een sociaal netwerk.

Google rolt deze week een stevige update uit voor zijn Maps app, schrijft het bedrijf in een blogpost. De opvallendste daarvan is een 'Community Feed', een vrij vreemde poging om Google alsnog een sociaal netwerk te geven. Het komt erop neer dat Maps een newsfeed krijgt met reviews, updates en een hele hoop reclame voor zaken in je buurt. Je kan lokale experts, handelszaken en publicaties (we denken bijvoorbeeld aan restaurantgidsen) volgen op Maps, en hun postjes 'liken'. Het klassieke sociale spul dus, zij het zonder de commentaarsectie.

Je vindt na de update die Community Feed bovenaan je openingsscherm van de Maps mobiele app. Wanneer je niet in het hoofdscherm zit, staat de feed onder het Explore tabblad. Daar kan je nu al, naast de nodige covid-gerelateerde updates, lijstjes opvragen van ijsjesbars, kunstgalerijen enzovoort. Maar dat geheel wordt uitgebreid naar een meer sociale feed. Je kan al je lokale pizzeria volgen om hun updates vaker te krijgen, maar nu zal je ook 'lokale experts' kunnen volgen, het soort mini-influencer dat reviews schrijft voor allerlei handelszaken op Maps. Google belooft om de updates in de feed aan je smaak aan te passen. Iemand die veel kebabs eet, zal meer updates van kebabzaken krijgen. Zoiets. Daarbij moeten we natuurlijk wel opmerken dat niet elke broodjesbar of elk restaurant een social media manager heeft die updates op nog eens een nieuw platform gaat zetten.

Huisnummers

Naast het sociale deel gaat Google ook enkele belangrijke details toevoegen aan zijn kaartenapp, zoals daar zijn: huisnummers en zebrapaden. Deze komen er in eerste instantie in grote steden. In New York kan je bijvoorbeeld sterk inzoomen om de typische streepjes van een zebrapad op kaart te zien. In een eerdere update voegde de techgigant ook al verkeerslichten toe. En ook huisnummers komen eraan, ook weer eerst in grote steden. Zo zal je eindelijk echt een adres accuraat kunnen opzoeken voordat je in de wagen stapt. Deze updates komen overigens niet meteen, maar zijn al te vinden in de Google Maps Beta.

Verder wordt het huidige tabblad Commute breder. Het krijgt de nieuwe naam 'Go' en zal niet langer alleen de route tussen je huis en je werk voorzien, maar wordt een soort algemenere 'vaak gebruikte tripjes' sectie. Een reeks bladwijzers, dus, voor verplaatsingen die je vaker maakt. Je kan locaties vastpinnen, en krijgt zo vanuit dat tabblad live verkeersinfo naar de supermarkt, en verwachte aankomsttijd. Deze update moet in de komende weken op Android en iOS worden uitgerold.

Iedereen Street View auto

Tot slot is er nog een 'Connected Photos' update, waarbij je zelf foto's kunt toevoegen aan Street View. Google gaat dus deels zijn Street View auto's crowdsourcen. Om mee te doen moet je wel een telefoon hebben die compatibel is met ARcore, zodat Google 3D-locatiegegevens kan verzamelen, om te weten waar ze in Street View de foto's moet plakken. Je zal dus niet, zoals de Street View wagentjes, een 360° foto moeten maken. Connected Photos wordt uitgerold op Android, en dus alleen op specifieke AR-compatibele toestellen.

