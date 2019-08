Google is gestart met de uitrol van Live View, een AR-functie in haar navigatie-app. Wanneer je je smartphone richt op de omgeving om je heen, toont een pijl je de juiste wandelrichting.

Uit de trein stappen, Google Maps raadplegen om verder te wandelen naar je bestemming en toch de verkeerde richting uitgaan? De toevoeging van AR in de navigatie-app moet dergelijke desoriëntaties helpen voorkomen.

Na een update van Google Maps, die nu wordt uitgerold, kan je tijdens een wandelroute bij de instructies voor Live View kiezen. Wanneer je je smartphone omhoog houdt, zie je vervolgens pijlen en richtingaanwijzers bovenop het camerabeeld verschijnen. Een Google-woordvoerder vertelde aan Gizmodo dat de technologie de gebouwen rondom analyseert. Door die te matchen met de Street View-data die Google jarenlang verzamelde, kan het bedrijf je positie ten opzichte van de omgeving bepalen en je vervolgens de juiste richting naar je bestemming wijzen.

De feature is alleen beschikbaar voor apparaten die AR-core van Google of ARKit van Apple ondersteunen. Concreet zijn dat de iPhone 6S of nieuwer en de meeste Android-toestellen die de laatste twee jaar op de markt zijn gekomen. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Daarnaast wil Google van haar navigatie-app ook het centraal platform maken voor iedereen die aan het reizen is. Alle inchecktijden, vluchten en hotelreserveringen zijn voortaan te zien in Google Maps, ook offline. Daarnaast kan je er suggesties vinden voor restaurants afgestemd op je voorkeuren, zien hoe lang je daar moet wachten en reserveren zonder de app te verlaten.