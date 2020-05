Onder Vlaamse apothekers is ophef ontstaan over de manier waarop Google hun zaak behandelt in de zoekresultaten. In de coronacrisis lijkt het erop dat Google veel apothekers plots als 'tijdelijk gesloten' weergeeft, terwijl ze gewoon open zijn. Google België geeft toe dat er iets is misgelopen, maar dat het probleem intussen opgelost zou moeten zijn.

De problemen werden volgens het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) dinsdag voor het eerst vastgesteld: 'Enkele aandachtige apothekers en klanten hadden opgemerkt dat bij een opgezochte apotheek 'tijdelijk gesloten' werd aangegeven, ook overdag. Na onderzoek bleek dat dit het geval was voor alle Vlaamse apotheken'. Ook andere zorgverstrekkers, zoals huisartsen en psychologen, bleven volgens het VAN niet gespaard. De apotheken in Brussel en Wallonië werden niet getroffen.

'Zelf bij te werken'

Het Vlaams Apothekers Netwerk vermoedt dat Google in het kader van covid-19 tot de aanpassing is overgegaan. 'Het gaat blijkbaar om een algemene maatregel van Google', zegt VAN-directeur Hilde Deneyer. 'Ook kapperszaken staan als gesloten aangegeven, gordijnenwinkels dan weer niet.'

Een eigen onderzoek van Data News wees uit dat bij het merendeel van de Vlaamse apotheken intussen weer de normale openingsuren worden vermeld. Navraag bij Google België leerde gisteravond dat er 'mogelijk iets is misgelopen'. 'We onderzoeken momenteel wat precies, om dit zo snel mogelijk op te lossen', aldus woordvoerder Michiel Sallaets. 'In de tussentijd kunnen eigenaren van een Mijn Bedrijf-account de status van 'tijdelijk gesloten' zelf bijwerken als hun bedrijf open is.'

Woensdagavond omstreeks 17u30 liet Google onze redactie nog weten dat het probleem met de openingstijden van apotheken van de baan moet zijn.

De problemen werden volgens het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) dinsdag voor het eerst vastgesteld: 'Enkele aandachtige apothekers en klanten hadden opgemerkt dat bij een opgezochte apotheek 'tijdelijk gesloten' werd aangegeven, ook overdag. Na onderzoek bleek dat dit het geval was voor alle Vlaamse apotheken'. Ook andere zorgverstrekkers, zoals huisartsen en psychologen, bleven volgens het VAN niet gespaard. De apotheken in Brussel en Wallonië werden niet getroffen.Het Vlaams Apothekers Netwerk vermoedt dat Google in het kader van covid-19 tot de aanpassing is overgegaan. 'Het gaat blijkbaar om een algemene maatregel van Google', zegt VAN-directeur Hilde Deneyer. 'Ook kapperszaken staan als gesloten aangegeven, gordijnenwinkels dan weer niet.'Een eigen onderzoek van Data News wees uit dat bij het merendeel van de Vlaamse apotheken intussen weer de normale openingsuren worden vermeld. Navraag bij Google België leerde gisteravond dat er 'mogelijk iets is misgelopen'. 'We onderzoeken momenteel wat precies, om dit zo snel mogelijk op te lossen', aldus woordvoerder Michiel Sallaets. 'In de tussentijd kunnen eigenaren van een Mijn Bedrijf-account de status van 'tijdelijk gesloten' zelf bijwerken als hun bedrijf open is.'Woensdagavond omstreeks 17u30 liet Google onze redactie nog weten dat het probleem met de openingstijden van apotheken van de baan moet zijn.