Het techbedrijf wil hiermee bewijzen dat het Android niet misbruikt heeft om zijn eigen zoekmachine te promoten.

De belangrijkste zoekopdracht in de Microsoft zoekmachine Bing is er eentje naar 'Google'. Dat zegt althans datzelfde Google in een rechtszaak tegen de Europese Commissie. Met de zaak vecht de techgigant een eerdere Europese boete van 4,3 miljard euro aan.

Volgens de Europese Commissie misbruikte Google zijn machtspositie door het succes van Android in de smartphonemarkt te gebruiken om van de Google de standaard zoekmachine te maken. Google zelf zegt dat het gewoon de meest populaire zoekmachine heeft. 'Mensen gebruiken Google omdat ze daarvoor kiezen, niet omdat ze ertoe gedwongen worden', aldus Alfonso Lamadrid, de advocaat voor Google, in een rapport van Bloomberg.

De boete draait echter niet zozeer om de populariteit van Google's zoekmachine, dan wel om het feit dat Android-bouwers de zoekmachine en de Chrome webbrowser standaard in alle smartphones inbouwen, waardoor gebruikers er zelden voor kiezen een andere app te downloaden. Google zou ook enkele van die bouwers hebben betaald om van Google de standaard zoekapp te maken.

