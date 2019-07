Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het tweede kwartaal veel meer winst behaald dan een jaar eerder. Dat komt grotendeels omdat de zoekgigant vorig jaar een boete van ruim 5 miljard dollar kreeg van de Europese Commissie.

Zelfs als die boete niet was meegeteld, ging de winst echter met meer dan 10 procent omhoog.

Alphabet hield onder de streep 9,9 miljard dollar over. Dat was een jaar eerder nog 3,1 miljard dollar. Het bedrijf werd daarbij geholpen door een omzet die steeg naar 38,9 miljard dollar van 32,7 miljard dollar een jaar eerder. Verder kondigde Alphabet aan eigen aandelen in te gaan kopen. Daar trekt het bedrijf 25 miljard dollar voor uit.