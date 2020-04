Google-moeder Alphabet handhaaft winst ondanks lagere advertentiebudgetten

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een nettowinst van ruim 6,8 miljard dollar geboekt in het eerste kwartaal. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 6,7 miljard. De cijfers zijn een teken dat het technologiebedrijf weinig impact ondervindt van de coronacrisis.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De omzet groeide met dertien procent tot 41,2 miljard dollar. Dankzij de resultaten steeg Alphabet drie procent tijdens de electronische transacties na de sluiting van Wall Street. Beleggers hadden slechtere resultaten verwacht, nu de budgetten van adverteerders krimpen ten gevolge van de coronacrisis. De omzet groeide met dertien procent tot 41,2 miljard dollar. Dankzij de resultaten steeg Alphabet drie procent tijdens de electronische transacties na de sluiting van Wall Street. Beleggers hadden slechtere resultaten verwacht, nu de budgetten van adverteerders krimpen ten gevolge van de coronacrisis.