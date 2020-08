Google-moeder Alphabet is voor 450 miljoen dollar een overeenkomst aangegaan met beveiligingsbedrijf ADT om smarthome beveiligingsproducten te gaan ontwikkelen.

Alphabet verkrijgt daarmee een belang van 6,6 procent in ADT. Het beveiligingsbedrijf gaat de hardware van Google in de producten verwerken.

Beide bedrijven gaan later nog eens 150 miljoen euro in het project investeren, afhankelijk van "het behalen van bepaalde mijlpalen in marketing, productontwikkeling en technologie", aldus de bedrijven.

Met deze deal kan Google zijn aanbod van smarthome-apparaten verbreden. In 2014 nam de internetgigant Nest over, dat zich met name richt op slimme thermostaten en rookalarmen. ADT maakt producten voor huisbeveiliging, zoals elektronische beveiliging, brandbeveiliging en alarmen.

