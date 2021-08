Na een negatief advies van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gaat Google de Chromebooks voor het onderwijs in Nederland aanpassen zodat ze minder data verzamelen.

Onderwijsinstellingen kregen enkele maanden geleden het advies om niet langer Chromebooks, of beter gezegd de kantoorsoftware Google WorkSpace for Education, te gebruiken in het nieuwe schooljaar. Volgens de Nederlandse privacytoezichthouder hebben scholen immers geen zicht op welke data wordt verzameld en met welke doelen dat gebeurt.

Acht pijnpunten weggewerkt

Daarop ging Google met de betrokken partijen, SURF en SIVON, twee onderwijscoöperaties rond de inkoop van ICT, in gesprek. Dat heeft geleid tot een akkoord waarbij Google acht privacyrisico's zal wegwerken en daarbij met een aparte versie komt van ChromeOS en de Chrome browser die minder data verzamelt.

Kort samengevat zal Google in die nieuwe versie enkel nog gegevens mogen verzamelen voor het leveren, beveiligen en up-to-date houden van de diensten. Dus niet voor reclame, big data of marketing.

Niet voor YouTube en Maps

De aanpassingen worden uitgebreid beschreven door een blogpost van Privacy Company, een bedrijf dat onder meer voor de Nederlandse overheid privacyvehikels bestudeert. Het volledige aangepaste Data protection impact assessment (DPIA) is hier te lezen. Wel merkt de organisatie op dat dit niet wil zeggen dat Chromebooks nooit extra data verzamelen.

Het gaat dan onder meer om 'Additional Services' zoals YouTube, de zoekfunctie, Scholar en Maps. Wel worden scholieren uitgelogd van hun Workspace for Education account als ze de zoekmachine gebruiken. Maar voor YouTube, Maps of andere diensten is dat niet het geval.

Volgens Privacy Company werkt meer dan de helft van de Nederlandse scholen met Chromebooks. In het voorgezet onderwijs is dat één derde en ook enkele hogescholen en universiteiten gebruiken de toestellen.

