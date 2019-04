Google+ nu echt dood

Els Bellens is redactrice bij Data News.

Google+, het sociale netwerk van de gelijknamige techgigant, werd vanochtend afgesloten. Het netwerk werd in 2011 opgestart, maar zag nooit het verhoopte succes.

Ogenschijnlijk doel van Google+ was om te concurreren met gelijkaardige netwerken zoals Facebook en Twitter. Je kon er foto's en berichten plaatsen op een 'feed', en de contacten en vrienden die je er maakte kon je indelen in verschillende 'circles', kwestie van de collega's apart te houden van de weekendvrienden. Het netwerk wist echter nooit de grote massa te overtuigen. Vanaf 2014 begon de techgigant dan ook de dienst los te koppelen van zijn andere platformen, zoals YouTube en Photos. Enkele datalekken die eind 2018 werden ontdekt vormden de finale doodsteek.