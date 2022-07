Google heeft de software-ingenieur ontslagen die onlangs beweerde dat een chatbot van het bedrijf een eigen bewustzijn had.

De man in kwestie, Blake Lemoine, heeft volgens Google de interne regels overtreden door vertrouwelijke informatie te lekken. Dat schrijft onder meer de Amerikaanse krant The Washington Post.

De chatbot, LaMDA, leert zichzelf met behulp van artificiële intelligentie spreken. Dat doet het programma niet met geschreven teksten maar op basis van gesprekken. Maar volgens Lemoine ging het leerproces van LaMDA nog verder. Zo antwoordde de bot volgens hem geheel onafhankelijk en had het programma eigen emoties.

Google sprak de beweringen meteen tegen. Ook veel wetenschappers denken dat Lemoine zich vergist en zeggen dat LaMDA niets meer is dan een complex algoritme dat is gemaakt om overtuigend te klinken als een mens. Lemoine vertelt aan The Washington Post dat hij vrijdag een ontslagmail kreeg van het bedrijf met de vraag om een videogesprek te hebben. Hij vroeg daarbij om de aanwezigheid van een derde partij, maar dat heeft Google afgewezen. Lemoine zegt dat hij met zijn advocaten zijn opties bekijkt.

