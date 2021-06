Openbaar aanklagers van verschillende Amerikaanse staten spannen mogelijk volgende week al een rechtszaak aan tegen Google. Dat bericht persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De aanklagers beschuldigen het techbedrijf ervan de concurrentie te verstoren door de manier waarop het zijn Play Store voor Android-apps beheert. Met de zaak willen de aanklagers aanhaken bij rechtszaken van spelletjesbedrijf Epic Games en van twee groepen ontwikkelaars van apps.

De zaak volgt op klachten van ontwikkelaars. Die vinden het onterecht dat Google, net als Apple op iOS, een commissie wil als Android-gebruikers een app kopen of een abonnement op een app. Oorspronkelijk werd Googles besturingssysteem gezien als meer open dan dat van Apple, maar het bedrijf achter Android heeft zijn regels onlangs juist aangescherpt en controleert ook strenger op de naleving.

Google verdedigt zich juist door te stellen dat Android 'het enige grote besturingssysteem' is dat alternatieve appwinkels toestaat. 'De meeste Android-apparaten hebben standaard meerdere appwinkels geïnstalleerd staan. Bovendien kunnen gebruikers zelf nieuwe appwinkels installeren of apps buiten een winkel om installeren.'

Apple werd om dezelfde reden aangeklaagd door Epic Games. Die rechtszaak is al gevoerd, maar het wachten is nog op de uitspraak. Ook in de Amerikaanse politiek is er steeds meer animo om de marktmacht van grote techbedrijven in te perken.

