Muziekwebsite Genius.com beschuldigt Google ervan meer dan honderd liedjesteksten zonder toestemming te hebben overgenomen. Een verborgen boodschap in morse-code moet dat 'onweerlegbaar bewijzen'.

Wie een liedje googelt, krijgt boven de zoekresulaten in een apart infoscherm de volledige lyrics te zien. Sinds Google daarmee begon, zag Genius.com de trafiek dalen, klagen de oprichters van de website in The Wall Street Journal. Bovendien zou Google ook teksten van die website overnemen. Dat begon Genius drie jaar geleden te vermoeden nadat ze exact dezelfde songtekst van Panda van rapper Desiigner in de zoekresultaten zagen opduiken. Op andere websites staan er vaak foutjes in de transcripties van deze moeilijk verstaanbare rap, terwijl Genius als enige de tekst van de hiphop-artiest zelf had gekregen.

Sindsdien heeft Genius een soort watermerk in zijn lyrics verstopt: rechte en gebogen apostrofen worden consequent door elkaar gebruikt. Wanneer de twee soorten weglatingstekens in punten en streepjes omgezet worden en daarna vertaald vanuit het Morse-alfabet, dan vormen ze de boodschap 'red handed' (Engels voor 'op heterdaad'). Genius zegt op die manier te kunnen aantonen dat Google meer dan honderd teksten zonder toestemming heeft gekopieerd. The Wall Street Journal controleerde dat aan de hand van drie willekeurige liedjes en vond de patronen inderdaad terug. Intussen heeft Google alle apostrofen rechtgezet in de liedjesteksten die in haar zoekresultaten verschijnen.

Genius zegt Google al sinds 2017 verwittigen te sturen. Nu schuift het techbedrijf de schuld van zich af. "We nemen de kwaliteit van de data en de rechten van de maker zeer serieus en houden onze licentiepartners verantwoordelijk voor de voorwaarden van onze overeenkomst," reageerde Google in eerste instantie. Het Canadese bedrijf LyricFind dat hiervoor sinds 2016 met de techgigant samenwerkt, ontkent liedjesteksten van Genius over te nemen. In een latere reactie zegt Google dat het de kwesie gaat onderzoeken en "overeenkomsten zal stopzetten met partners die geen goede praktijken handhaven".

De kans dat het tot een rechtszaak komt is alleszins klein, want Genius beschikt niet over de auteursrechten op de liedjesteksten die het verzamelt.