Google heeft haar eerste AI onderzoekscentrum op Afrikaanse bodem geopend. Het bedrijf wil er focussen op gezondheid, onderwijs en landbouw.

Het centrum komt in de Ghanese hoofdstad Accra en zal er samenwerken met lokale universiteiten en onderzoekscentra. Het doel is om er AI-gerelateerd onderzoek uit te voeren dat voor een groot deel als open source code beschikbaar zal zijn.

De komst van het centrum werd vorig jaar al aangekondigd. Naast de onderzoeksdomeinen zal de organisatie ook kijken naar een verbetering van Google Translate voor Afrikaanse talen en hun meer dan 2000 lokale dialecten.

Eerder opende Google al vestigingen in Tokyo, Zurich, New York, Parijs, Berlijn, Cambridge, Munchen en Peking voor AI. Met het centrum in Accra is het de eerste keer dat Google een dergelijk onderzoekscentrum in Afrika opent.

Vorige week nog kondigde Google aan dat het Google Cloud naar twee nieuwe locaties, Salt Lake City en Seoul, zou brengen. Toen klonk het nog dat er voorlopig geen plannen zijn om ook een datacenter op Afrikaanse bodem te zetten.