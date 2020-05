Het project Bibliotheken Zonder Grenzen heeft van Google.org een subsidie ontvangen van 450.000 euro. Het geld wordt geïnvesteerd in workshops en andere initiatieven om kinderen in België veilig te helpen surfen. Tegen september 2021 wil de organisatie 90.000 kinderen hebben bereikt in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat Google.org steun toezegt aan de non-profitinstelling Bibliotheken Zonder Grenzen. In de eerste fase van het programma werden 80 scholen en 267 klaslokalen bezocht, 400 leerkrachten opgeleid en 20.400 kinderen bereikt. De vraag naar educatieve materialen was vorig schooljaar zo hoog dat sommige scholen drie maanden op een wachtlijst moesten staan.

Met de subsidie van 450.000 euro van Google.org, de filantropische tak van Google, kan het project verder worden uitgebreid en ook materiaal in het Nederlands bieden.

kwetsbaarder dan ooit

'Kinderen bouwen al hun sociale relaties dezer dagen op via een scherm. Daardoor zijn ze kwetsbaarder dan ooit voor de gevaren van het web, zoals cyberpesten, nepnieuws, phishing en dergelijke', zegt Dimitri Verboomen, directeur van Bibliotheken Zonder Grenzen. Er is volgens hem daarom een grote behoefte aan inititatieven die kinderen leren hoe ze het internet veilig gebruiken, zodat ze zelfverzekerd online kunnen gaan.

'Leerkrachten en ouders hebben vaak niet de middelen of de opleiding om kinderen te leren hoe dat moet. Met de hulp van Google.org kunnen we onze activiteiten in het Frans en het Nederlands kracht bijzetten en onze actie aanpassen aan de behoeften van gezinnen die nu thuiszitten.'

