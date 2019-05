Google gaat de manier veranderen waarop apps in zijn Google Play store worden beoordeeld. Bedoeling is om de huidige kwaliteit van de apps beter te tonen.

Google heeft aangekondigd dat het de beoordelingen van apps in de Google Play store gaat aanpassen. Om 'ratings' van apps verser te houden, gaat het meer gewicht geven aan beoordelingen van recentere versies van de app. Het probleem dat daarmee (hopelijk) wordt opgelost, is dat apps bij hun lancering een heleboel beoordelingen krijgen, maar dat zo'n programma'tje in de jaren na zijn release een hoop veranderingen ondergaat, of net niet meer ondersteund wordt. De Apple app store vangt dat op door ontwikkelaars toe te laten om af en toe de geschiedenis van beoordelingen te wissen en 'opnieuw te beginnen'.

"Je hebt ons gezegd dat je een beoordeling wil die gebaseerd is op hoe de app er vandaag uitziet, niet hoe ze jaren geleden werkte, en we zijn het daarmee eens", zegt Milena Nikolic, engineering director voor de Google Play Console, op het podium van de Google I/O Developer conferentie. De oplossing waarmee Google komt is een algoritme dat de beoordeling van alle Android apps op Google Play gaat herzien. In plaats van een cumulatieve waarde van alle beoordelingen sinds de eerste versie van de app, zal dat nieuwe algoritme meer gewicht geven aan recentere beoordelingen. Zo zouden gebruikers beter moeten kunnen zien in welke staat een app zich momenteel bevindt, of hij nog ondersteund wordt, of hij verbeterd is, enzovoort.