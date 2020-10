Schoonheidsfilters, de automatische 'fix' voor selfies die je in veel fotosoftware vindt, blijkt een nefaste invloed te hebben het zelfvertrouwen van jongeren. Google gaat de filters in zijn eigen telefoons aanpassen.

Gezichtsfilters en andere technieken die je foto's dichter bij het schoonheidsideaal moeten brengen, hebben volgens psychologen een slechte invloed op het zelfbeeld van gebruikers, vooral bij jongeren. Google heeft daarom aangekondigd dat het nieuwe principes gaat inzetten bij het ontwerpen van fotofilters in de Android Camera app op Pixel smartphones.

In de Pixel 4a staan bijvoorbeeld het bijwerken van je gezicht bij selfies standaard uit. Later komen er ook nieuwe icoontjes en labels voor de gezichtsfilters, die Google zelf 'waardevrij' noemt. Het komt erop neer dat taal zoals 'schoonheidsfilter' niet meer gebruikt wordt, omdat die suggereert dat je gezicht in zijn natuurlijke staat niet goed genoeg is en dat de tools het dus 'mooier' maken. De aanpassingen worden later ook uitgerold op de Android Camera app in andere Pixel telefoons.

Selfies

Het feit dat de 'selfie stick' bestaat, moet het al aangeven, maar selfies zijn enorm populair. Zo'n 70% van de foto's op Android wordt genomen met de selfiecamera, zegt Google, en in de online opslag van het bedrijf, Google Photos, zitten ondertussen meer dan 24 miljard foto's die het label 'selfie' van de maker meekregen. De grote hoeveelheden 'face tuning' en automatische retouches in veel van die foto's hebben echter ook een invloed op hoe we onszelf zien. Zo geeft de Amerikaanse academie voor plastische chirurgen aan dat 72% van zijn leden vorig jaar patiënten over de vloer kreeg die hun selfies wilden verbeteren.

Bovendien moet blijken dat automatische filters, waarvan mensen niet weten dat ze worden toegepast, een negatieve psychologische impact hebben, omdat ze mensen een verborgen schoonheidsideaal opleggen waar ze nooit zelf aan kunnen tippen wanneer ze 's ochtends in de spiegel kijken. Voeg daar nog aan toe dat die filters meestal ook ergens het woord 'beauty' in de titel hebben, met icoontjes die het gezicht doen sprankelen, en je suggereert eigenlijk dat mensen er zo uit zouden 'moeten' zien, en dat de filters je beter maken dan je bent.

Google zet dus een eerste stap, maar of enkele icoontjes in één app het probleem gaan oplossen, is nog een andere vraag. Retouches van foto's bestaan al heel lang, en celebrities klagen af en toe dat ze zichzelf niet herkennen in advertenties die met bijzonder veel enthousiasme werden gephotoshopt. Met de huidige filters wordt dat retoucheren nu uitgebreid naar grote delen van de bevolking. Op sites als Instagram, waar het inkomen van veel influencers afhangt van 'mooi en glamoureus overkomen', is het gebruik van de apps zo wijdverbreid dat ze daar nu door andere influencers worden aangeklaagd.

