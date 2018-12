'Google personaliseert resultaten, ook als je uitgelogd bent'

Het gaat weliswaar om een kleinschalig onderzoek, bij 87 gebruikers in de VS, maar het stelt wel vast dat wie uitlogt of een incognitomodus gebruikt niet ontsnapt aan de filter bubble met gepersonaliseerde resultaten.

De test liet gebruikers zoeken naar onder meer 'gun control', 'immigration' en 'vaccinations' en dit ingelogd, uitgelogd of in incognitomodus. Daarbij kregen gebruikers voor die laatste twee nog steeds resultaten die verschilden van andere testpersonen, ook al werd de opdracht op hetzelfde moment of dezelfde locatie uitgevoerd.

Volgens DuckDuckGo bevatte de resultaten in incognitomodus van twee mensen meer verschillen dan het die tussen een ingelogde gebruiker en diezelfde gebruiker die de zoekopdracht anoniem uitvoert.

DuckDuckGo profileert zichzelf als een zoekmachine die gebruikers niet volgt. Het bedrijf waarschuwt er voor dat zaken als incognitomodus je niet anoniem maken voor Google of anderen.