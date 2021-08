Google heeft aangekondigd dat het reviewscores van apps gaat aanpassen aan land en gebruikt toestel om ze nuttiger te maken voor gebruikers en ontwikkelaars.

Wie op de Play Store naar apps zoekt, kan zich daarbij baseren op een 'rating', een reviewscore die tot nu toe voornamelijk berekend werd op basis van alle binnengekomen scores. Een nieuw systeem, dat Google op zijn Android blog aankondigde, houdt echter rekening met het toestel en het land van de gebruiker die de score heeft geschreven. Reden daarvan is dat apps op het ene toestel vaak beter of slechter werken dan op een ander toestel. Denk dan vooral aan het verschil in schermgrootte tussen smartphones, tablets en opvouwbare telefoons. Niet elke app gaat er op elk van die toestellen goed uit zien. Hetzelfde geldt voor het land waarin dat toestel geregistreerd is. Apps kunnen anders functioneren omdat bepaalde functies wettelijk niet toegestaan zijn, of omdat de taal al dan niet bijdraagt aan het plezier van de app.

Voor gebruikers moet dat relevantere scores opleveren, maar ook voor ontwikkelaars is zo'n systeem bijzonder nuttig. Stel dat je app op één specifiek soort toestel echt geen meter vooruit gaat, dan is dat misschien iets om te herstellen. De scores-per-land zullen vanaf november in de Play Store worden uitgerold. Ratings die rekening houden met de vorm van het toestel, waaronder tablets, foldables, Chrome OS, Wear OS en Android Auto, komen in 2022.

