De muziekapp is de nieuwste in de lijst van Google-apps die na enkele jaren weer worden afgevoerd. Google stuurt gebruikers door naar YouTube Music.

Google Play Music werd in 2011 in het leven geroepen als een soort iTunes-concurrent. Gebruikers konden de app inzetten om hun eigen tracks in de cloud op te slaan, of om nieuwe muziek te kopen in de online winkel. In 2013 kwam daar ook een streamingdienst bij met een maandelijks abonnement dat toegang gaf tot de volledige catalogus, zoals bij Spotify.

De app komt standaard met Android, en staat dus op heel veel telefoons, alleen is het de vraag of veel mensen die app de laatste jaren ook openden. In 2018 werd YouTube Music aangekondigd, en werd het meteen ook duidelijk dat de dagen van Google Play Music geteld waren.

Gebruikers van Google Play Music krijgen via de knop 'Manage your data' de kans om op de site van de dienst hun volledige bibliotheek te downloaden, samen met hun aanbevelingen.

