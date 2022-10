Ruim veertig Europese concurrenten van Googles online winkeldienst 'Shopping' dringen er bij de Europese Commissie op aan om de regulering uit de vanaf 2023 geldende Digital Markets Act (DMA) nu al te gebruiken. Dit om Google te dwingen te voldoen aan een in 2017 opgelegde EU-maatregel.

Destijds stelde de Commissie dat Google meer concurrentie op zijn zoekpagina mogelijk moest maken. Tegelijkertijd kreeg Google een boete van 2,4 miljard euro voor overtredingen van antikartelregels en moest het bedrijf stoppen met het bevoordelen van zijn shoppingservice boven die van rivalen.

Zelfde behandeling

Google beloofde in een reactie op de maatregelen dat het zijn eigen Shopping-service hetzelfde zou behandelen als die van concurrenten wanneer ze bieden op een veiling voor advertenties. Maar in een brief aan Europees Commissaris Margrethe Vestager (verantwoordelijk voor concurrentiezaken) schrijven 43 bedrijven - waaronder het Britse Kelkoo, de Franse LeGuide Group, het Zweedse PriceRunner en het Duitse idealo - dat het voorstel wettelijk ontoereikend was en er niet toe had geleid dat zij nu wel profiteren van de advertentieveilingen.

'De Commissie moet ruimte op de pagina's met algemene zoekresultaten afdwingen voor de meest relevante aanbieders, door de Shopping Units van Google te verwijderen die geen concurrentie mogelijk maken, maar leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor consumenten', zo schrijven de bedrijven in een brief die Reuters heeft ingezien.

In strijd met DMA

De organisaties stellen dat het online mechanisme van Google nog altijd in strijd is met de Digital Markets Act (DMA), de nieuwe regels van Vestager die gericht zijn op het beteugelen van de macht van techreuzen, die vanaf mei 2023 van toepassing zullen zijn.

