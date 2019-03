Google roept op om snel Chrome-browser te updaten

Details zijn niet bekend, maar volgens een bericht van Google gaat het om een zogeheten 'use-after-free'-kwetsbaarheid. Die zorgt ervoor dat iemand een browser kan dwingen om een schadelijk programma te installeren. De computer kan dan vastlopen. Het is niet bekend of en hoe vaak van deze fout al gebruik is gemaakt.

De update kan je doorvoeren door op de drie gekleurde puntjes in de rechterbovenhoek te klikken en daarna op 'Update Google Chrome'. Staat die laatste optie er niet of zijn de drie puntjes grijsgekleurd, dan beschik je al over de laatste versie, en ben je veilig. Dat kan je ook controleren door op 'Help' en op 'Over Google Chrome' te klikken.