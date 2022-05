Rusland heeft de bankrekening van Google in Rusland in beslag genomen. Daarom moet de lokale afdeling van het bedrijf stoppen.

'De inbeslagname van de bankrekening van Google Russia door de Russische autoriteiten maakt het onmogelijk voor ons Russisch kantoor om nog verder te werken, en onze Russische werknemers te betalen of te laten werken, leveranciers te betalen en aan andere financiële verplichtingen te voldoen', zegt een woordvoerder van het bedrijf aan Reuters.

De inbeslagname staat op zich los van de Russische inval in Oekraïne en is vooral een reactie van Rusland op de weigering van Google om (volgens Rusland) illegale content van YouTube te halen. In december kreeg het bedrijf daarvoor nog een boete van 7,2 miljard roebel (110 miljoen euro), later verhoogd met een half miljard roebel (7,7 miljoen euro).

Het is volgens Reuters de eerste keer dat naast boetes de volledige bankrekening in beslag wordt genomen. Die stap dateert al van een tijd geleden want Google zou al sinds 22 maart haar financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen.

Het faillissement heeft wel geen impact op de gratis diensten zoals YouTube of Gmail. De commerciële diensten van het bedrijf zijn wel al een tijdje stopgezet na de inval van Rusland in Oekraïne. Toen zijn ook een deel van de werknemers vertrokken uit Rusland. Wie gebleven is, heeft nu echter geen job meer.

Hoeveel er op de gekaapte bankrekening stond is niet bekend. Wel heeft Google eerder al laten weten dat haar Russische activiteiten slechts één procent van haar totale omzet bedraagt.

