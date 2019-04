Google's adviesraad voor ethiek in AI na een week weer afgeschaft

Google heeft een einde gemaakt aan zijn adviesraad voor ethiek in artificële intelligentie (AI). De groep bestond nog maar een week, maar kreeg sinds zijn prille begin veel kritiek te verduren.

Doorn in het oog was de samenstelling van de groep. In zijn Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC) wilde Google AI-experten samenbrengen van buiten het bedrijf om een ethisch licht te werpen op de eigen projecten.

Bij het zoeken van die experten ging Google, afhankelijk van de interpretatie, echter iets te diplomatisch te werk. Er kwam vooral protest tegen een van de leden, Kay Cole James van de conservatieve denktank Heritage Foundation. Via de denktank zou ze zich onder meer verzetten tegen rechten voor transgenders, en tegen maatregelen die klimaatverandering moeten beperken, waarden waar veel Google-medewerkers zich niet meteen in kunnen vinden. Er werd een petitie gestart waarin de vrouw omschreven wordt als 'anti-trans, anti-LGBTQ en anti-migranten'.

Tweeduizend handtekeningen later trekt Google nu de stekker uit het hele project. "Het is duidelijk geworden dat ATEAC in de huidige omstandigheden niet kan werken zoals we zouden willen", meldt een Google-woordvoerder in een mededeling. "Dus beëindigen we de adviesraad en gaan we alternatieven bedenken. We blijven ondertussen verantwoordelijk omgaan met ons werk rond de belangrijke vragen die AI met zich meebrengt, en zullen andere manieren zoeken om externe opinies over deze onderwerpen te horen."

Het is lang niet de eerste keer dat Google's AI-werk onder de loep wordt genomen door zijn eigen vocale medewerkers. Het bedrijf zag zich eerder al genoodzaakt om een contract met het Pentagon stop te zetten, waarbij het beeldherkenning zou leveren voor drones. Ook tegen dat project hadden medewerkers zich stevig verzet. Als reactie lanceerde CEO Sundar Pichai daarop een reeks AI-richtlijnen waaraan zijn bedrijf zich zou houden. Daarin staat onder meer dat Google nooit AI zal leveren voor het maken van wapen.