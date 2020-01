Google pakt uit met onderzoek waarbij haar AI-technologie kan inschatten of een X-ray al dan niet tekenen van borstkanker toont. Het systeem is daarbij accurater dan dokters volgens Google.

Het bedrijf heeft in de VS en het Verenigd Koninkrijk testen uitgevoerd en haar bevindingen gepubliceerd in Nature. Het AI-model werd getraind met een dataset van mammografieën van 76.000 vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk en 15.000 vrouwen uit de VS. Zo leert de AI welke afbeeldingen wijzen op borstkanker en welke niet.

Nadien werd het systeem getest met nieuwe beelden van 25.000 Britse en 3.000 Amerikaanse vrouwen. Daarbij haalde Google 5,7 procent minder false positives (verkeerdelijk vaststellen dat er borstkanker is) bij de Amerikaanse en 1,2 procent minder bij de Britse beelden ten opzichte van echte artsen. Daarnaast waren er 9,4 procent minder false negatives (verkeerdelijk vaststellen dat er geen borstkanker is) in de Amerikaanse set en 2,7 procent minder bij de Britse set.

Google benadrukt dat haar AI over minder informatie dan de menselijke experts beschikken, zo hadden de betrokken artsen ook toegang tot eerdere mammografieën. De bedoeling is om de bevindingen van Google op termijn om te zetten in tools die dokters kunnen ondersteunen in het vaststellen van borstkanker.

Wel verdient het inzetten van AI om kanker te detecteren enige nuance. Zo is Google lang niet de eerste die het probeert. In 2011 al kondigde IBM aan dat het haar eigen AI Watson zou inzetten als dokter om snel en efficiënt de beste diagnoses en behandelingen uit te vlooien. Al bleek dat project in de jaren nadien te ambitieus en kon in praktijk niet leveren wat het beloofde.