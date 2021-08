In een voorlopige uitspraak is een Amerikaanse handelsrechter van oordeel dat Google inbreuk maakt op vijf patenten van luidsprekerfabrikant Sonos.

De beslissing is een voorloper van een definitieve uitspraak die midden december wordt verwacht. Als die wordt gevolgd, dan kan dat leiden tot een verkoop- of importverbod van bepaalde slimme speakers van Google.

Google heeft nog niet gereageerd op de beslissing. Sonos zegt in een reactie aan Reuters blij te zijn en dat dit 'de flagrante schending door Google bevestigt.'

Sonos en Google hebben niet alleen in de VS patentzaken lopen. Ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland lopen juridische discussies tussen de twee. Wel werken ze ook samen, zo bevatten sommige luidsprekers van Sonos spraaktechnologie van Google.

