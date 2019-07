Google betaalt in de VS dertien miljoen dollar om de zaak rond Street View af te kopen. Die wagens verzamelden in 2010 niet enkel beelden, maar ook data van onbeveiligde wifi-netwerken.

De zaak gaat al tien jaar mee. Toen Google tussen 2008 en 2010 met haar Street View wagens de omgeving begonnen vast te leggen, werden daarbij ook allerlei digitale privégegevens gecapteerd. Dat was niet de bedoeling en Google kwam ook zelf naar buiten met die info.

De zaak kreeg in verschillende landen een juridisch staartje. In België schikte Google al in 2011 voor slechts 150.000 euro.

In de VS kwam het tot een groepsrechtszaak. Aanvankelijk hield Google vol dat de verkregen data afkomstig is van open netwerken en dus legaal was om te capteren. Maar een rechter gaf hen daarin ongelijk in 2013.

Nu, zo'n tien jaar na de feiten, schikt Google voor 13 miljoen dollar. Dat lijkt een stevig bedrag ten opzichte van de 150.000 euro die Google in België betaalde. Maar Bloomberg merkt op dat Google er relatief goedkoop vanaf komt. Volgens het persbureau gaat het minder dan een zesde

In praktijk krijgen vooral een twintigtal Amerikanen geld uitbetaald, doorgaans eigenaars van een aantal betrokken wifi-netwerken. De rest gaat naar privacygroeperingen en ongeveer een kwart naar de advocaten achter de zaak.

Advocaten van Google haalden aan dat het moeilijk zou zijn om alle geïmpacteerden te identificeren, gezien het telkens gaat om verschillende stukjes data die het bedrijf verzamelde. Dat is enigszins opmerkelijk als je weet dat Google vandaag in staat is om bijna elke internetgebruiker digitaal in kaart te brengen.