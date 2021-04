De servers in Googles datacentrum in het Nederlandse Eemshaven hoeven niet langer gekoeld te worden met drinkwater. Vanaf deze week kunnen bedrijven in het Groningse industriegebied gebruik maken van gezuiverd industriewater.

Het project is een samenwerking van Waterbedrijf Groningen, North Water en Google. De techreus heeft 45 miljoen euro in de nieuwe waterzuivering en leidingen geïnvesteerd, en is ook de eerste afnemer van het industriewater.

Gezuiverd rioolwater

Het industriewater wordt gemaakt van oppervlaktewater uit het naastgelegen Eemskanaal. Vooralsnog werd er drinkwater als koel- en proceswater gebruikt in het industriegebied, wat minder duurzaam is. In de toekomst hopen de bedrijven het project nog meer te verduurzamen door gezuiverd rioolwater te leveren aan de Eemshaven.

