Google heeft een belangrijk contract binnengesleept van het Amerikaanse ministerie van Defensie, de DoD. De Defense Innovation Unit van het Pentagon koos voor de Anthos-cloudtechnologie van Google om wereldwijd cyberbedreigingen te detecteren, in de kiem te smoren en erop te reageren. Het zou gaan om een aanbesteding van miljoenen dollars.

De deal wordt beschouwd als een grote overwinning voor de clouddivisie van Google. De internetreus greep eerder naast een ander megacontract van het Pentagon, het zogeheten JEDI-cloudcontract. Dat werd in oktober 2019 toegekend aan Microsoft (Azure), maar die deal is door een Amerikaanse rechter tijdelijk geblokkeerd na kritiek van concurrent Amazon. De e-commercegigant vond dat de aanbesteding niet eerlijk is verlopen omdat president Trump zich ermee heeft gemoeid.

Google op zijn beurt kan wel onverwijld werk maken van het defensiecontract. De cloudoplossing zal worden gebouwd op Anthos, waardoor de Defense Innovation Unit webservices en applicaties kan uitvoeren op Google Cloud, Amazon Web Services en Microsoft Azure, terwijl alles centraal wordt beheerd vanuit de Google Cloud Console.

