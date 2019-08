Google gaat zijn jobdienst Google Hire volgend jaar sluiten. De dienst stopt op 1 september 2020, zegt de techgigant.

Google Hire is een minder bekende dienst in Google's cloudportfolio, die nog maar twee jaar geleden werd gelanceerd. De jobdienst was bedoeld om kleinere bedrijven te helpen bij het vinden en recruteren van nieuwe werknemers. Het biedt onder meer integratie aan met Gmail en Google's Calendar. De dienst was betalend, maar dat valt nu weg. Huidige gebruikers kunnen de dienst nog kosteloos inzetten tot volgend jaar.

Het gaat, voor alle duidelijkheid, om een andere dienst dan Google for Jobs, de vacatures die Google aanbiedt in zijn zoekmachine, en waarnaar de EU een onderzoek start op vraag van concurrerende vacaturesites.

Volgens Google was het een "moeilijke beslissing" om de dienst te sluiten, maar wil het zich concentreren op andere clouddiensten.

Google heeft dit jaar al een einde gemaakt aan meerdere van zijn diensten, waaronder YouTube's Gaming app, Google+, Inbox by Gmail en Allo.