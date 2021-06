Google gaat weer advertenties toestaan van bedrijven die zogeheten cryptocurrency wallets aanbieden. Dit zal vanaf augustus weer kunnen. Een cryptocurrency wallet is een soort bankrekening voor digitale valuta.

In 2018 verbood Google advertenties voor digitale munten en aanverwante producten, na een soortgelijke stap door Facebook. Maar voor advertenties met betrekking tot het handelen van de munten was die beperking van korte duur. Per augustus worden ook advertenties met wallets weer toegestaan bij de zoekmachines, op YouTube en bij andere Google-diensten, mits aan de voorwaarden van Google wordt voldaan.

Risicovolle belegging

Toezichthouders wereldwijd waarschuwden eerder nadrukkelijk voor de risico's die particuliere beleggers lopen als zij hun geld steken in bitcoin of aanverwante digitale munten. Daarop werd tot een advertentieverbod besloten door de techreuzen.

Google voert nu weer een wijziging door 'om beter aan te sluiten' bij de bestaande regelgeving. In een blogpost specificeerde Google dat het advertentieverbod voor zogeheten initial coin offerings nog steeds van kracht is. Dat zijn een soort beursgangen voor digitale valuta's.

