Een update aan de gamecontroller moet het mogelijk maken om het toestel ook na de dood van de streamingdienst te gebruiken.

Google komt met een update voor de Stadia-controller die Bluetooth voor het toestel mogelijk maakt. De controller werkt momenteel nog via wifi, maar doet dat alleen in samenwerking met de Stadia-dienst.

De Bluetooth-tool komt er op de dag dat de Stadia-servers offline gaan. Stadia was een streamingdienst voor games, wat betekent dat de abonnees hun spelletjes op de servers van Google draaiden, waarbij ze zelf een kleine hoeveelheid hardware nodig hadden. Bij die hardware: de speciale Stadia controller. Met Bluetooth-ondersteuning zou je hem nog kunnen gebruiken als draadloze controller voor andere platformen, zoals je pc.

Gebruikers hebben nog tot eind dit jaar (31 december) om de tool te installeren. Na die periode kan je controllers die niet werden geüpdatet alleen nog als bedrade USB-controllers gebruiken. Om de update te installeren ga je naar de stadia site via de Chrome of Edge browser en volg je de instructies. Je zal wel moeten zorgen dat de controller minstens voor een deel is opgeladen.

