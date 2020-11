Google heeft aangekondigd dat personen uit dezelfde Google Familie-groep voortaan ook games met elkaar kunnen delen op Stadia. Dat is het spelplatform van Google dat volledig streaming - en dus niet met discs - werkt.

In de Familie-groep moet tenminste één iemand een betaald account hebben. Vervolgens kunnen de spellen binnen de groep worden gedeeld. Gamers kunnen een gedeeld spel alleen starten als op dat moment niemand anders dat game in gebruik heeft.

Ieder lid van de groep slaat zelf de voortgang van het spel op, en ook als een groepslid besluit een spel niet langer te delen blijft die voortgang bewaard. Iemand kan beslissen om het spel alsnog zelf te kopen. In dat geval gaat de game verder waar die persoon gebleven is.

