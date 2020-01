Els Bellens is redactrice bij Data News.

Google is begonnen met het deels terugdraaien van een controversiele redesign voor zijn zoekmachine. De herwerkte versie maakte het moeilijker om gesponsorde links te herkennen.

Je hebt het misschien de voorbije week wel opgemerkt. Google heeft de manier aangepast waarop het zoekresultaten toont. Websites werden daarbij voorzien van een 'favicon', een klein icoontje met het logo van de site. Officiële bedoeling van die redesign was om de zoekresultaten op een desktop gelijk te trekken met de beeldvorming op mobiel. Een van de belangrijke gevolgen was echter dat het een pak moeilijker werd om in de zoekresultaten het verschil te zien tussen de advertenties en gesponsorde links enerzijds, en organische zoekresultaten anderzijds.

Dat kwam Google op een hoop kritiek te staan, en de redesign lijkt nu deels teruggedraaid. Bij uw reporter zijn de favicons bijvoorbeeld alweer verdwenen. Google zegt dat het de komende gaat blijven experimenteren met de favicons.

