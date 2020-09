Je zal nu makkelijker Belgische vacatures kunnen vinden via Google. De techgigant werkt voor de nieuwe functie samen met onder meer VDAB, Actiris en Randstad.

De vacaturezoekfunctie zal de komende weken geleidelijk aan worden uitgerold in België. Het komt erop neer dat je een nieuwe balk krijgt met vacatures wanneer je zoekt naar een jobomschrijving zoals digitaal marketeer of lasser. Op die vacatures kan je doorklikken om meer informatie te krijgen, zoals een beschrijving van de baan of het bedrijf. Om te solliciteren, stuurt Google je vervolgens door naar de website waarop het zoekertje geplaatst werd. Dat kan een jobsite zijn of de site van het bedrijf zelf.

"Het doel van Google zoeken is om mensen de meest relevante antwoorden te geven bij hun zoektocht online", zegt Thierry Geerts, country manager Google België in een online persconferentie. "Met deze nieuwe functie gaan we mensen doorverwijzen naar meerdere websites met zoekertjes die relevant voor hen kunnen zijn."

© Google

Google werkt voor de functie samen met de verschillende regionale diensten voor arbeidsbemiddeling VDAB, Forem en Actiris. Ook jobsite Jobat en uitzendbureau Randstad stappen van bij het begin in de boot. "Maar het is een open ecosysteem dat beschikbaar is voor alle websites die daarin wil meestappen", benadrukt Geerts.

Bedoeling van dit alles is om het bereik van vacatures te vergroten. "Het aantal vacatures is het voorbije jaar door de coronacrisis sterk gedaald, al kruipen we nu geleidelijk terug naar het niveau van voor corona", zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. "We willen elke burger perspectief bieden op zijn of haar loopbaanmogelijkheden, terwijl we ook werkgevers een zicht willen geven op talent. Een eerste stap daarin is om de vacatures die er zijn aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Daarvoor rekenen we niet alleen op eigen tools maar ook op die van partners."

Samen met een daling van vacatures is de voorbije maanden ook de werkloosheid gestegen. "In augustus is de jeugdwerkloosheid in Brussel met 18,9% gestegen, iets wat we al in jaren niet gezien hebben", vertelt Caroline Mancel, gedelegeerd bestuurder plaatsvervanger van Actiris. Om specifiek die doelgroep te bereiken, moet de overheidsdienst zijn model aanpassen, zegt ze: "Door het verwijzen naar onze jobaanbiedingen te vergemakkelijken, verbeteren we hun zichtbaarheid."

Google doet, voor alle duidelijkheid, geen aanbevelingen voor banen op basis van eerdere zoekopdrachten of je online profiel. Je kan je wel inloggen in Google om bijvoorbeeld notificaties in te stellen voor bepaalde vacatureprofielen.

