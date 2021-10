Google gaat de komende vijf jaar 1 miljard dollar, omgerekend 866 miljoen euro, investeren in verbetering van de internettoegang in Afrika. Er zal onder meer een nieuwe kabel worden aangelegd die Afrika verbindt met Europa om zo sneller en ook goedkoper internet mogelijk te maken op het continent.

Betrouwbaarheid en toegang tot internet zijn een groot probleem in Afrika. Volgens de Wereldbank heeft minder dan een derde van de 1,3 miljard mensen in Afrika toegang tot breedbandinternet. Maar Afrika wordt vanwege zijn jonge bevolking wel gezien als een belangrijke groeimarkt voor internetbedrijven.

Topman Sundar Pichai van Google-moeder Alphabet zegt dat er de afgelopen jaren al veel vooruitgang is geboekt met internet in Afrika, maar dat meer werk nodig is om 'internet toegankelijk, betaalbaar en nuttig te laten zijn voor iedere Afrikaan'. Google wil nu een onderzeese kabel voor snel internet gaan aanleggen die loopt via Zuid-Afrika, Namibië, Nigeria en het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan en een verbinding krijgt met Europa.

Daarnaast is Google een samenwerking aangegaan met het Keniaanse telecombedrijf Safaricom om betaalbare Android-smartphones aan te bieden. Later zal ook met andere Afrikaanse aanbieders samengewerkt gaan worden. Ook dit moet helpen om mensen beter toegang te bieden tot internet, aldus Google. Het techbedrijf beloofde vier jaar geleden al om miljoenen jonge Afrikanen en kleine bedrijven te gaan helpen met digitale vaardigheden.

Betrouwbaarheid en toegang tot internet zijn een groot probleem in Afrika. Volgens de Wereldbank heeft minder dan een derde van de 1,3 miljard mensen in Afrika toegang tot breedbandinternet. Maar Afrika wordt vanwege zijn jonge bevolking wel gezien als een belangrijke groeimarkt voor internetbedrijven.Topman Sundar Pichai van Google-moeder Alphabet zegt dat er de afgelopen jaren al veel vooruitgang is geboekt met internet in Afrika, maar dat meer werk nodig is om 'internet toegankelijk, betaalbaar en nuttig te laten zijn voor iedere Afrikaan'. Google wil nu een onderzeese kabel voor snel internet gaan aanleggen die loopt via Zuid-Afrika, Namibië, Nigeria en het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan en een verbinding krijgt met Europa.Daarnaast is Google een samenwerking aangegaan met het Keniaanse telecombedrijf Safaricom om betaalbare Android-smartphones aan te bieden. Later zal ook met andere Afrikaanse aanbieders samengewerkt gaan worden. Ook dit moet helpen om mensen beter toegang te bieden tot internet, aldus Google. Het techbedrijf beloofde vier jaar geleden al om miljoenen jonge Afrikanen en kleine bedrijven te gaan helpen met digitale vaardigheden.