Google steekt 400 miljoen in AI-bedrijf Anthropic

Google heeft bijna 400 miljoen dollar (370 miljoen euro) geïnvesteerd in de start-up Anthropic, zo meldt persbureau Bloomberg. Dat bedrijf is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI) en test momenteel een chatbot die wordt gezien als een rivaal van OpenAI's ChatGPT.

© Getty Images