Google heeft besloten om de tijdlijn voor de uitrol van Android 11, de nieuwste versie van haar mobiele besturingssysteem, met een maand te verlengen. De eerste beta komt pas in juni uit.

Een en ander heeft natuurlijk te maken met de huidige wereldwijde crisis, maar het komt er op neer dat de eerste beta van Android 11 verzet wordt naar 3 juni. Op die datum zal Google ook een online event houden om de beta build te lanceren en toe te lichten. Dat schrijft Dave Burke, vp of Engineering, in een officiële blog. Het originele plan was om de beta deze week vrij te geven. In plaats daarvan komt er een vierde Developer Preview.

De eerste beta is traditioneel een belangrijk moment voor een besturingssysteem, omdat dan de software development kit en native development kit worden gefinaliseerd. Dat zijn de tools die gebruikt worden door derde partijen om apps te bouwen.

Nieuw in versie 11 is onder meer de mogelijkheid om gesprekken vast te zetten in een 'bubble' op je scherm, en een functie die het mogelijk maakt dat gebruikers een app eenmalig de toegang geven tot locatiegegevens. Andere veiligheidstoevoegingen maken het bijvoorbeeld moeilijker voor apps om naar je opgeslagen data te kijken, buiten hun eigen mapje.

Lees ook: Google brengt testversie uit van Android 11

Een en ander heeft natuurlijk te maken met de huidige wereldwijde crisis, maar het komt er op neer dat de eerste beta van Android 11 verzet wordt naar 3 juni. Op die datum zal Google ook een online event houden om de beta build te lanceren en toe te lichten. Dat schrijft Dave Burke, vp of Engineering, in een officiële blog. Het originele plan was om de beta deze week vrij te geven. In plaats daarvan komt er een vierde Developer Preview. De eerste beta is traditioneel een belangrijk moment voor een besturingssysteem, omdat dan de software development kit en native development kit worden gefinaliseerd. Dat zijn de tools die gebruikt worden door derde partijen om apps te bouwen. Nieuw in versie 11 is onder meer de mogelijkheid om gesprekken vast te zetten in een 'bubble' op je scherm, en een functie die het mogelijk maakt dat gebruikers een app eenmalig de toegang geven tot locatiegegevens. Andere veiligheidstoevoegingen maken het bijvoorbeeld moeilijker voor apps om naar je opgeslagen data te kijken, buiten hun eigen mapje.