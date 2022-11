De standalone-applicatie voor iOS en Android laat je virtueel plaatsen bezoeken en je eigen beelden toevoegen, maar was niet echt populair.

Google stopt met Street View, of dan toch de standalone app ervan op mobiele toestellen. Die minder bekende app heeft zowat dezelfde functionaliteiten als Google Maps met Street View, maar dan zonder, euh, de kaartnavigatie. De app liet je plaatsen in Street View van dichtbij bekijken en je kon ze gebruiken om je eigen beelden, waaronder 360 graden 'photo spheres' toe te voegen.

Maar echt bekend of populair is de app niet, de meeste mensen gebruiken gewoon Google Maps. En dus stopt Google met Street View. De aparte app verdwijnt uit de app stores van Android en iOS. Wie door virtuele straten wil dwalen kan Street View nog aanspreken in de bredere Google Maps app.

