Google stopt met Chromecast Audio

Chromecast Audio is een klein toestel dat je aansluit op de audio-ingang van luidsprekers. Via de Chromecast kan je vervolgens muziek streamen van je smartphone naar het toestel waardoor een klassieke luidspreker kan functioneren als een slimme luidspreker.

Op Reddit vertelt een gebruiker dat zijn bestelling (in de VS) werd geannuleerd omdat het toestel volgens Google werd stopgezet. Intussen heeft AndroidPolice van Google ook een formele bevestiging gekregen. Bestaande toestellen worden nog wel ondersteund, maar er worden geen nieuwe Chromecast Audio dongles meer geproduceerd. De originele Chromecast, om video naar een tv te streamen, wordt vooralsnog niet stopgezet.

In de VS lijkt het toestel op de meeste plaatsen intussen uitverkocht. In België is het toestel, op het moment van schrijven, niet langer beschikbaar bij Coolblue en Fnac. Bij onder meer Bol.com en Vandenborre is de audiostreamer nog wel online te bestellen.