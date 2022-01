Els Bellens is redactrice bij Data News.

Google heeft het einde aangekondigd van YouTube Originals, de studio die voor YouTube eigen content maakte.

YouTube Originals werd een zestal jaar geleden opgericht om exclusieve series te ontwikkelen voor YouTube's betaalde streamingdienst YouTube Premium (toen nog onder de naam YouTube Red). De bekendste series die uit de studio kwamen zijn Scare PewDiePie, met de bekende YouTuber, en Cobra Kai, een serie die voortbouwt op de personages van The Karate Kid. Die laatste wordt ondertussen door Netflix uitgebracht.

Ironisch genoeg wat Netflix net de concurrent die YouTube met Originals wilde verslaan. Met zijn betaalde abonnementendienst ging Google investeren in kwalitatieve series om een antwoord te bieden op de populaire streamingdienst. Dat lijkt dus niet te zijn gelukt. YouTube Originals stopt ermee en Susanne Daniels, die aan het hoofd stond van originele content voor de techgigant, verlaat Google in maart.

