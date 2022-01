Vroege gebruikers van Google's G Suite konden tot nog toe nog gratis hun eigen domeinnaam hanteren. Daar komt echter een einde aan, zegt de techgigant nu, met grote gevolgen voor vroege klanten.

Google zegt dat het stopt met de gratis versie van G Suite die bedrijven hun eigen domeinnaam liet hanteren. Wie tussen 2006 en 2012 op de dienst aanmeldde, kon G Suite gebruiken met een eigen domeinnaam. Zo kon je bijvoorbeeld mailen vanuit je bedrijfsnaam in plaats van 'gmail.com'. De dienst om gratis eigen domeinnamen voor G Suite op te zetten werd in 2012 al afgeschaft, maar bedrijven die er al eentje hadden, konden ze tot nu toe wel blijven gebruiken.

Daar komt dus verandering in. Die bedrijven die de gratis versie van G Suite gebruiken, zullen daar vanaf mei voor moeten betalen. Google heeft e-mails gestuurd naar gebruikers van 'G Suite legacy free edition' met de melding dat ze tot 1 juli hebben om hun account te 'upgraden' naar een betaalde versie. Gebeurt dat niet, dan zullen de gebruikers vanaf augustus toegang verliezen tot diensten als Gmail en Agenda.

Weinig alternatieven

De dienst, die ondertussen Google Workspace heet, kost tegenwoordig 6 dollar per gebruiker, per maand, met een hoop upgrades en duurdere niveaus. Tussen 2006 en 2012 was die basisdienst echter gratis. Dat betekent vooral dat bedrijven die al tien jaar of langer hun mail en andere online kantoordiensten via Google G Suite doen, nu min of meer gedwongen worden om te betalen voor een dienst die, toen ze erop inschreven, gratis was.

Het alternatief zou zijn te verhuizen naar een ander online systeem, of zelfs naar een gratis gmail.com-account, maar dan is er het risico dat een groot dat een deel van hun infrastructuur en branding verloren gaat. Google biedt exporteerfuncties aan, maar het opnieuw opbouwen van tien jaar of meer aan mails, agenda's en documenten is niet omzeggens makkelijk. Vroege klanten worden dus eigenlijk een beetje voor het blok gezet.

