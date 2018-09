Google stopt met Inbox

Google lanceerde Inbox in 2014. De app is in de markt gezet als een aanvulling op de Gmail-dienst van het bedrijf. Waar de Gmail-app een wat meer traditionele e-mail-app is, gaat Inbox een stuk verder. Zo sorteert Inbox je mail automatisch. Ook is het mogelijk mails te bundelen. Die functies komen later misschien naar Gmail. Dat gebeurde eerder al met de optie om e-mails te snoozen, voor op drukke momenten. Een mail wordt dan tijdelijk verborgen om op een beter moment weer binnen te komen. Gmail nam de snooze-functie dit jaar over van Inbox. Ook smart reply, waarbij Gmail antwoorden op mails voorstelt, komt voort uit Inbox.