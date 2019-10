is redacteur bij Data News

Google zal later dit jaar niet langer Flash-inhoud indexeren. Voor de meeste sites mag dat geen probleem vormen.

Flash wordt al langer niet meer standaard ondersteund door FireFox, Edge of Chrome. Het ooit zeer populaire platform voor video en browsergames werkt nog wel, maar je moet dit expliciet aanzetten. Vanaf 2020 stopt maker Adobe zélf met de ondersteuning.

Google geeft het palliatieve Flash nu een extra duwtje richting de afgrond en zal 'later dit jaar' Flash-inhoud niet langer indexeren. Websites met Flash worden nog wel opgemerkt, maar de Flash-inhoud zelf wordt genegeerd. Ook losse SWF-bestanden worden niet langer geïndexeerd.

Volgens Google zal dit voor de meeste sites geen impact hebben. Maar sites die nog voor een groot deel steunen op de verouderde technologie zullen waarschijnlijk wel merken dat webpagina's slechter gevonden of herkend worden in de zoekmachine.

Flash bestaat sinds 1996 en was in de jonge jaren van het web de uitgelezen manier om eerder droge websites te voorzien van rijke animaties, waaronder geluid en video. Maar sites met Flash hadden langere laadtijden, vereisten een aparte plug-in en de inhoud werd aanvankelijk zelfs niet herkend door Google. Bovendien was Flash door zijn populariteit een geliefd aanvalsdoelwit voor hackers.

Met de opkomst van de smartphone ging het snel bergaf met Flash. Een poging om Flash voor de iPhone uit te brengen werd al snel neergesabeld door toenmalig Apple-CEO Steve Jobs. Op Android kon dat wel, maar niet met dezelfde gebruikservaring als op de pc. Vandaag is de technologie op veel plaatsen vervangen door HTML5.