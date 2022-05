Het platform Google Street View viert deze week zijn vijftiende verjaardag. De virtueel meest bezochte plek in ons land blijft het Atomium, maar ook andere Brusselse trekpleisters zijn erg populair.

Google lanceerde Street View in mei 2007. De eerste steden op de dienst waren New York, San Francisco, Miami, Las Vegas en Denver. Het jaar erna volgden de eerste steden buiten de Verenigde Staten, namelijk het parcours van de Tour de France. Intussen kunnen mensen via Google Street View 220 miljard beelden bekijken en hebben de camera-auto's al meer dan zestien miljoen kilometer gereden, het equivalent van vierhonderd rondjes rond de aarde.

In het afgelopen jaar waren Indonesië, de Verenigde Staten en Japan de drie meest gezochte landen op het platform. De drie meest bezochte monumenten zijn de Burj Khalifa-toren (Verenigde Arabische Emiraten), de Eiffeltoren (Frankrijk) en de Taj Mahal (India).

In België zijn de tien populairste bestemmingen op Street View momenteel het Atomium, de Brusselse Grote Markt, het Koninklijk Paleis, het Brusselse Zuidstation, het Brusselse Noordstation, Manneken Pis, Brussels Airport, het Centraal Station van Antwerpen, Pairi Daiza en het Gravensteen in Gent. Google wil volgend jaar een nieuwe camera in gebruik nemen die gemakkelijker te vervoeren is en dus meegenomen kan worden naar moeilijk bereikbare plekken, zoals het Amazone-regenwoud.

