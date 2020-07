Google gaat de komende drie maanden opnieuw door ons land rijden om straten en huizen vast te leggen voor Street View. De beelden komen tegen eind dit jaar online.

Volgens de VRT rijden er vanaf vandaag opnieuw zes Street View Wagens door ons land. Google bevestigt het nieuws aan Data News. Het gaat hoofdzakelijk om een update van de bestaande beelden. De laatste keer dat de wagens in ons land passeerden was in 2017.

De wagens zullen ongeveer een drietal maanden door België rijden, tot begin oktober. Maar het capteren is maar het halve werk. Nadien worden de beelden verwerkt. Daarbij worden nummerplaten en gezichten van voorbijgangers wazig gemaakt. Ook huizen waarvan de eigenaar aangeeft dat ze niet op Street View mogen staan vallen daaronder.

Google Street View op de markt van Aarschot.

Street View werd in 2007 gelanceerd en rolde in 2009 ook in België uit. Het is een functie bovenop Google Maps waarbij je virtueel door straten kan wandelen. Doorheen de jaren zette Google soms ook driewielers in, onder meer in de smalle straatjes van Brugge, of zelfs cameramensen te voet (in sommige winkels of afgelegen paadjes).

