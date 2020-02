Het aantal talen waarvoor je Google Translate kunt inzetten is uitbegreid met Kinyarwanda, Odia, Tataars, Turkmeens en Oeigoers.

Daarmee ligt het totale aantal ondersteunde talen in Googles automatische vertaaldienst op 108. De vijf talen samen worden gesproken door zo'n 75 miljoen mensen, volgens Google. Het gaat om de eerste set 'nieuwe' talen die in vier jaar tijd aan de vertaaldienst worden toegevoegd.

Kinyarwanda is de officiële taal van Rwanda, Odia wordt gesproken in de Indiase staat Odisha. Turkmeens is dan weer de taal van Turkmenistan, terwijl Tataars in delen van Rusland en Siberië gangbaar is. Oeigoers is de taal van de Oeigoeren, een moslimvolk in de Xinjiang regio in China, dat de voorbije jaren met stevige repressie te maken kreeg.

