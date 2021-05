Je locatie verbergen voor Google is zo goed als onmogelijk. Het bedrijf maakt het aanpassen in de instellingen lastig, en wie daar toch in slaagt wordt alsnog gevolgd door het bedrijf ondanks expliciete weigering.

Gerechtsdocumenten van een rechtszaak van de Amerikaanse staat Arizona tegen Google rond het verzamelen van locatiedata brengen een aantal dubieuze praktijken van het bedrijf naar boven, zo meldt Business Insider.

Zo maakte Google het bewust moeilijk om instellingen rond het verzamelen van locatiegegevens te vinden, of werden ze zo onbegrijpelijk mogelijk geformuleerd om mensen te laten afhaken.

Tegelijk bleef Google ook op andere manieren de locatie van gebruikers verzamelen, bijvoorbeeld via Google-apps of andere apps die de locatie met Google delen. Zo kon Google belangrijke plaatsen zoals je thuisadres of werklocatie in kaart brengen.

Een interne presentatie van 2014 toont zelfs dat Google bij gebrek aan data dan maar zelf probeerde te raden. Wanneer twee gebruikers in hetzelfde huis zaten kon het onder meer op basis van wifi-gebruik inschatten dat het om een huisgenoot ging op hetzelfde adres.

Instellingenmenu moeilijker gemaakt

De documenten en getuigenissen tonen verder ook aan dat het instellingenmenu voor Google Maps werd herontworpen om er voor te zorgen dat mensen moeilijker hun weg zouden vinden naar de instellingen.

Google legde zijn praktijken ook op aan anderen. Zo werd onder meer telefoonmaker LG onder druk gezet om privacy-instellingen op een vergelijkbare manier te verbergen in hun aangepaste versie van Android.

