Google heeft de app van het sociale netwerk Parler uit zijn Play Store gehaald. Apple dreigde eerder al hetzelfde te doen. Het Twitter-alternatief zou gediend hebben om de rellen bij het Capitool te organiseren.

Volgens Google wordt nog steeds via Parler opgeroepen tot geweld in de VS. Om via de appwinkel van Google beschikbaar te zijn, moeten socialemediadiensten voorzien in goede moderatie van berichten. Parler blijft onbeschikbaar voor nieuwe downloads tot het de 'dringende dreiging voor de publieke veiligheid' aanpakt, aldus Google. Wie Parler eerder al had geïnstalleerd, kan de dienst wel blijven gebruiken.

Ook Apple zou gedreigd hebben Parler uit zijn App Store te halen als het niet snel content beter modereert en filtert.

Parler profileert zich als een sociaal netwerk dat inzet op vrije meningsuiting en bescherming van gebruikersrechten. De dienst wint aan populariteit onder extremisten nu Facebook en Twitter optreden tegen gebruikers die geweld aanmoedigen.

Mensen in de omgeving van de Amerikaanse president Donald Trump hebben Parler al gepromoot als alternatief voor Twitter en Facebook. Kayleigh McEnany, de woordvoerster van het Witte Huis, zei eind juni dat ze een Parler-account had aangemaakt, naar eigen zeggen omdat ze de censuur op andere platformen beu was.

