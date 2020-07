De Amerikaanse internetreus Google heeft omwille van de coronapandemie beslist om telewerk voor zijn medewerkers te verlengen tot juli 2021. Dat bericht de Wall Street Journal maandag.

De beslissing heeft betrekking op nagenoeg alle voltijdse werknemers of contractuelen van moederbedrijf Alphabet, of zowat 200.000 mensen in totaal, aldus de krant op gezag van ingewijden.

Google had tot dusver gemeld telewerk toe te laten tot het einde van dit jaar. Nog volgens de krant zou Google ook bekijken hoe het werknemers met kinderen zou kunnen bijstaan, aangezien zowat overal ter wereld nog onduidelijk is of de scholen volledig open zullen kunnen blijven omwille van het coronavirus.

