Google verwijdert 'homogenezingsapp'

Google heeft een app verwijderd uit de Play Store, omdat die mensen aanspoort om zichzelf "te genezen van homoseksuele gevoelens''. Dat gebeurde na kritiek van een homorechtenorganisatie. Apple, Amazon en Microsoft hadden de app van de christelijke organisatie Living Hope Ministries eerder al verwijderd.

Google nam het besluit na aansporingen van de organisatie Human Rights Campaign. Die noemde de app ''levensbedreigend'' voor homojongeren. Vanwege de app had de Campaign Google niet opgenomen in een jaarlijkse ranglijst van homovriendelijke werkgevers. Google stond sinds 2006 op de lijst en haalde elk jaar de hoogst mogelijke score.

"We prijzen Google voor het nemen van de juiste beslissing om deze app uit de store te halen. Conversietherapie is een ontkrachte handeling die gelijkstaat aan kindermisbruik. Het is bewezen dat het gevaarlijke gevolgen heeft voor de slachtoffers'', liet de Human Rights Campaign in een reactie op de beslissing weten.